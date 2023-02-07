2023/02/07 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر وقال أردوغان في كلمة له اليوم الثلاثاء بمركز إدارة عمليات الإنقاذ: إن “بلاده تواجه واحدة من أسوأ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).