2023/02/07 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحالية بتهمة أخذ مبالغ مالية لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقدام نائب حالي تلقى نصف مليون دولار مقابل تعيين شخصين بمنصب مدير عام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقدام نائب حالي تلقى نصف مليون دولار مقابل تعيين شخصين بمنصب مدير عام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقدام نائب حالي تلقى نصف مليون دولار مقابل تعيين شخصين بمنصب مدير عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).