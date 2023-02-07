املاك المسيحيين .. محور لقاء رئيس مجلس القضاء ووفد مسيحي رفيع

2023/02/07 | 15:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص استعرض مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، جهوده في الحفاظ على حقوق وأملاك المسيحيين، مؤكدا على تطبيق أحكام القانون الدستور والقانون بهذا الملف.وذكر المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ “ايزيدي 24 “، نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى زيدان استقبل بتاريخ 7 /2 /2023 صاحب غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف …

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