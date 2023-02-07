خريج بعمر 9 سنوات.. هذا الطفل النابغة يحلم بأن يكون عالم فيزياء فلكية

2023/02/07 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب ديفيد بالوغون البالغ من العمر 9 سنوات من تحقيق حلمه في أن يصبح عالمًا في الفيزياء الفلكية بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ريتش سايبر تشارتر في هاريسبرغ.

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