وزير التعليم يصدر أمر وزاريا بتعيين 2476 من حملة شهادة الدكتوراه

2023/02/07 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي أمرا وزاريا بتعيين ألفين وأربعمئة وستة وسبعين مدرسا جامعيا من حملة شهادة الدكتوراه المشمولين بقانون تعيين حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017.وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي الى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/2/7.وفي هذه المناسبة يبارك وزير التعليم الدكتور نعيم العبودي لهذه الشريحة المهمة التحاقها بركب المؤسسة الأكاديمية العراقية ويجدد الالتزام القانوني والمهني الثابت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعامل مع ملف حملة الشهادات العليا والأوائل على وفق السياقات والتشريعات النافذة التي تتيح استثمار هذه الطاقات وتمكينها من وظائفها العلمية والتعليمية.

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