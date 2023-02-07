الرئيس التركي يعلن حالة الطوارئ بمناطق الزلزال بعد ارتفاع حصيلة الضحايا

2023/02/07 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة بسبب الزلزال ولمدة ثلاثة اشهر، فيما اشار الى أن بلاده تواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم بمركز إدارة عمليات الإنقاذ: "طواقمنا تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأمر، ووصلت إلينا طواقم من عدة دول للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

وأضاف الرئيس التركي: "متخصصوا الزلازل، يقولون إنه لا مثيل لهذا الزلزال الضخم الذي وقع في تركيا"، مضيفا "أذكر جميع مواطنينا بعدم استخدم الطرق في المناطق المتعرضة للزلازل إلا للحالات العاجلة، وعدم إشغال شبكات الإتصالات والإنترنت".

واشار الى أن "عدد القتلى ارتفع حتى الآن إلى 3549 قتيلا، والأرقام مرشحة للارتفاع، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألف و168 شخص، والحصيلة غير نهائية".

وتابع أردوغان: "وصلتنا مبادرات للمساعدة من 76 دولة حتى الآن".

يشار إلى أن الزلزال الأول وقع، امس الاثنين، عند الساعة 4.17 (01.17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.

تحرير: أ.غ

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