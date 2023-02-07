2023/02/07 | 16:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصادق على قرار تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/07 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصادق على قرار تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصادق على قرار تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).