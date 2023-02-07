50 ألف عامل إغاثة و100 مليار ليرة.. إردوغان يعلن الطوارئ بـ10 محافظات

2023/02/07 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات في جنوب شرق البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.

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