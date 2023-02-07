مجلس الوزراء يصادق على تخفيض سعر صرف الدولار الى 1300 دينار

2023/02/07 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تخفيض سعر الدولار الرسمي أمام الدينار.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار".

وأوضح أن "التعديل بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه وزارة المالية لاعادة صياغة موازنة 2023 على سعر الصرف الجديد.

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