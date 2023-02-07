2023/02/07 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8bXsBFz5Kyk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يصادق على قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف الى 1300 دينار للدولار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يصادق على قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف الى 1300 دينار للدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).