عمار الحكيم مِن (تشرين هويتنا) إلى (الوطنية الشيعية) [الليبرالية]

2023/02/07 | 16:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حازم أحمد فضالة أعلن السيد عمار الحكيم (رئيس تيار الحكمة الوطني)،...

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