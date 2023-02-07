2023/02/07 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير كانون الثاني في الجلسة السابقة.



كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1873.00 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر، الاثنين.



وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير /كانون الثاني على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيتابع المشاركون في السوق عن كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

والذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.37 دولار للأوقية.



واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1596.53 دولار.



(رويترز)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار بعد تلميحات رفع الفائدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار بعد تلميحات رفع الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).