انخفاض كبير في اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2023/02/07 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائمة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار 154.500 دينار لكل 100 دولار.

أما أسعار الشراء فقد بلغت 153.500 دينار لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

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