2023/02/07 | 16:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8pJGdkPydCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | اجتي امـه هيه وزوجها الجديد وذبت ابنها بالشارع ... وتنازلت عنه كدام الناس "عمره سنه") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | اجتي امـه هيه وزوجها الجديد وذبت ابنها بالشارع ... وتنازلت عنه كدام الناس "عمره سنه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).