مهرجان للأفلام العراقية القصيرة في الموصل

2023/02/07 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -هدير الجبوري أقامت رابطة السينما والتلفزيون في العراق بالتعاون مع نقابة الفنانين في كل من زاخو والبصرة مهرجاناً للافلام العراقية القصيرة على قاعة منتدى شباب ورياضة الحدباء في مدينة الموصل وشارك في المهرجان الذي حمل أسم (دورة الفنان صباح رحيمة) أحدى وعشرون فيلماً قصيراً وقد تضمنت العروض العديد من الرسائل التثقيفية الهادفة مع المرور […]

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