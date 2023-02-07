2023/02/07 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت محال الصرافة والاسواق المحلية في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء، انخفاضا متسارعا في اسعار بيع الدولار بعد اقل من ساعة على قرار حكومة محمد شياع السوداني تخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار لكل دولار.

واكد بعض اصحاب مكاتب الصيرفة في بعقوبة وبقية مدن ديالى لمراسل "بغداد اليوم" أن "اسعار بيع الدولار آخذة بالانخفاض وبلغت 151 حاليا بعدما كانت 154 قبل اصدار قرار حكومة السوداني بتغير سعر صرف الدولار الى 130 في قرار مفاجىء".

مع الاشارة الى زيادة العرض مع قلة عمليات الشراء خاصة وان العديد من المواطنيين ممن يملكون الدولار بدأوا بمحاولة بيع ما لديهم من الدولار لتفادي المزيد من الخسائر.

واكد المختصون أن الشريحة الاكثر تضررا هي المضاربون والذين لايزال اغلبهم لديهم سيولة من الدولار اشتروه باسعار تفوق الـ160 ألف دينار في الايام الماضية مع حمى ارتفاع الدولار".

وأكد اغلب اصحاب المكاتب بان الاسعار ستكون اليوم وغدا أقل من 150 ألفا وربما تصل الى ارقام منخفضة جدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انحدار متسارع للدولار.. المواطنون يبيعون والمضاربون "حائرون" - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انحدار متسارع للدولار.. المواطنون يبيعون والمضاربون "حائرون" - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).