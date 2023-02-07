مجلس الوزراء يوافق على تخفيض الدولار الى 1300 دينار للدولار الواحد

2023/02/07 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تخفيض سعر صرف الدولار الى 1300دينار للدولار الواحد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الوزراء يصادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تسلم، أمس الاثنين، دراسة من البنك المركزي العراقي بشأن تخفيض سعر صرف الدولار.

تحرير:أ.غ

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