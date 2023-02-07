مقترح روسي لتسوية مستحقاتها المالية على العراق.. نبيل المرسومي

2023/02/07 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الحالية لبغداد مستحقات شركات النفط الروسية المترتبة على العراق التي لم تسدد بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة بالحرب الروسية – الاكرانية ، مؤكدا على ضرورة التخلي عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين .

ويبدو انها إشارة ضمنية للانضمام الى المعاهدة النقدية بين روسيا وايران التي يتم فيها التعامل التجاري على أساس الدولار او اليورو الا ان التسوية النقدية تجري بالعملة الوطنية للبلدين .

والمعروف ان الشركات الروسية المتمثلة بشركات لوك اويل وغاز بروم وروسنفت تستثمر في حقول غرب القرنة /2 وبدرة وبلوك –10 وبعض حفول كردستان .

وقد تأثرت معظم الاستثمارات الروسية في العراق وخاصة الشركات العاملة في حقول التراخيص النفطية التي تسدد تكاليفها وارباحها من خلال التحويلات المالية ، فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ الشركات الروسية لعقودها الثانوية مع الشركات الأخرى وكيفية تمويلها مما يتطلب البحث عن آلية جديدة لتسوية الحسابات مع الحكومة العراقية ومن شأن تنفيذ الالية الجديدة ان يسدد العراق التزاماته المالية تجاه الشركات الروسية بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأمريكي ونظرا لعدم وجود صادرات عراقية الى روسيا فان ذلك قد يؤدي ذلك الى إعادة الدينار الى العراق مرة أخرى وتحويله الى الدولار ومن ثم تهريبه بطرق مختلفة الى روسيا

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