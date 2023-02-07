2023/02/07 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة بلدية الشعب، اليوم الثلاثاء، عن استمرار العمل بفرش السبيس بحي المصطفى.وذكرت البلدية في بيان مقتضب تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء، لازالت كوادرنا مستمرة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



“بلدية الشعب” تواصل جهودها بصب القالب الجانبي لشوارع حي المصطفى شرق بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. “بلدية الشعب” تواصل جهودها بصب القالب الجانبي لشوارع حي المصطفى شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. “بلدية الشعب” تواصل جهودها بصب القالب الجانبي لشوارع حي المصطفى شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).