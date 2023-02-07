البنك المركزي: سنواصل العمل على استدامة النظام المالي والمصرفي العراقي

2023/02/07 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، الثلاثاء، العمل مع الحكومة على استدامة النظام المالي والمصرفي العراقي.

وقال العلاق في بيان " أتقدم بخالص الشكر والامتنان لرئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس الموقرين للاستجابة السريعة لقرار البنك المركزي العراقي بخفض سعر الصرف للدولار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

واشار العلاق الى مضي "البنك والحكومة في مواصلة الجهود والتنسيق المثمر لتحقيق الهدف المنشود".

واضاف :"نُعاهد شعبنا ببذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقتهم بعملتهم الوطنية والحفاظ على سلامة واستدامة النظام المالي والمصرفي".

وفي وقت سابق من اليوم ، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

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