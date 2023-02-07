الرافدين يعلن افتتاح منفذ بيع الدولار في مطار بغداد الدولي

2023/02/07 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلن مصرف الرافدين افتتاح منفذ بيع الدولار في مطار بغداد الدولي ( صالة بابل ) وعلى مدار ٢٤ ساعة .

وذكر بيان للمصرف أن "ان الية بيع الدولار تكون من خلال تعبئة المبلغ بالدينار العراقي عبر بطاقات الماستر كارد التي تصدر مجانا عن طريق منفذ مصرف الرافدين المتواجد في مطار بغداد الدولي ( صالة بابل)".

وأضاف، ان "البطاقات المجانية التي يتم اصدارها الى المسافرين ستكون صالحه للاستخدام لمدة ٣ سنوات ومن ثم التوجه بعدها الى المنفذ الثاني في المطار لاستلام الدولار."

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