لاعب غاني محترف في تركيا يخرج حيًا من تحت أنقاض الزلزال

2023/02/07 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، الثلاثاء، العثور على اللاعب كريستيان أتسو على قيد الحياة، وإخراجه من تحت الأنقاض، على أثر الزلزال الذي ضرب تركيا، الاثنين.

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