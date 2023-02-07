2023/02/07 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، الثلاثاء، جهوزية الدائرة المعنية في حال تعرضها لأي طارئ لا سامح الله.

وقال العاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” دائرة صحة الانبار اكملت كافة استعداداتها لتقديم الدعم للمواطنين عند حدوث اي طارئ عرضي جراء التقلبات الجوية داعيا المواطنين الى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وابلاغ الجهات المعنية عند حدوث اي طارئ لا سامح الله “.

واضاف ان” مديرية صحة الانبار وبالتنسيق مع دائرة الدفاع المدني تتابع عن كثب تداعيات سوء الاحوال الجوية بعد تعرض سوريا وتركيا الى هزات ارضية فيما شهدت بعض المحافظات هزات ارتدادية دون تسجيل اي اصابات بشرية او مادية ، مؤكدا وجود تنسيق عالي بين كافة الدوائر والحكومة المحلية للعمل كفريق واحد في حالة حدوث اي طارئ ناجم عن سوء الاحوال الجوية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن جهوزيتها لأي طارئ ناجم من سوء الاحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن جهوزيتها لأي طارئ ناجم من سوء الاحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).