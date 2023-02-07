2023/02/07 | 18:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | الرئيس يتخذ القرار الخطير : سعر الدولار 1300 اما الدينار العراقي | اخبار السادسة 2023/2/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ABzE_eWQGTY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | الرئيس يتخذ القرار الخطير : سعر الدولار 1300 اما الدينار العراقي | اخبار السادسة 2023/2/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | الرئيس يتخذ القرار الخطير : سعر الدولار 1300 اما الدينار العراقي | اخبار السادسة 2023/2/7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).