ارشد الصالحي يشيد بقرار تخفيض الدولار.. ويوجه طلبًا للبنك المركزي

2023/02/07 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشاد النائب عن محافظة البصرة، رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء حول تخفيض سعر صرف الدولار إلى ما يعادل 1300 دينار.

وقال الصالحي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إننا "نثمن قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر صرف الدولار إلى ما يعادل 1300 دينار، إذ يوكد هذا القرار جدية الحكومة في التعامل مع الازمات التي تؤثر على الشارع العراقي، لذلك فإننا نوكد دعمنا لهذه الجهود التي ترفع المعاناة عن كاهل الشعب".

وطالب النائب عن البصرة، "محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بتشديد الاجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية".

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