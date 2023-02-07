البنك المركزي ينشر جدولاً باسعار بيع الدولار الجديدة - عاجل

2023/02/07 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي أسعار بيع وشراء الدولار وفق السعر الرسمي الجديد.

وقال البنك أن سعر شراء الدولار من وزارة المالية سيكون بسعر 1300 دينار لكل دولار، وسعر 1310 دنانير لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و 1320 ديناراً لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

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