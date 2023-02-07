البنك المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد

2023/02/07 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء،

مباشرته ببيع الدولار بالسعر الرسمي

الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان للمركزي العراقي، تلقته

وكالة نون الخبرية، أنه "سيواصل

إجراءاته وخطواته حتى استقرا

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