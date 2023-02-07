الدينار ينتعش.. هبوط سريع للدولار في الاسواق العراقية

2023/02/07 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير مع

إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد

على 145.000 دينار عرا

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