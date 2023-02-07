البنك المركزي: المباشرة ببيع الدولار بالسعر الجديد 1300 دينار اعتباراً من الغد

2023/02/07 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن البنك المركزي عن المباشرة ببيع الدولار بالسعر الجديد 1300 دينار اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وقال البنك المركزي في بيان إن" البنك المركزي العراقي سيباشر بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 2023/2/8".وأضاف، أنه" سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي، ويعلن عن استعداده لتلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدف البنك في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أن سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين".وتابع، أنه" ستكون أسعار الصرف على النحو الآتي:1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

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