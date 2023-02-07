الداخلية تصدر أمراً إدارياً بترقية الموظفين المدنيين

2023/02/07 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمراً إدارياً بترقية الموظفين المدنيين.

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