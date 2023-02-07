2023/02/07 | 19:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JPk3snCveD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة واقتصاد ويشتغل بالسوق يبيع اكلات بسيطة خريج يشكي حاله الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة واقتصاد ويشتغل بالسوق يبيع اكلات بسيطة خريج يشكي حاله الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).