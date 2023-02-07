تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3703 قتيلا وأكثر من 22 ألف مصاب

2023/02/07 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية

"آفاد" مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع

حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3 آلاف و703 قتلى

و22 ألفا و286 مصابا.

هذا واعتبر وزير الداخلية التركي

سليمان صويلو اليوم، أن "محنة ا

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