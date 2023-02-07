هزة ارتدادية جديدة تضرب سوريا

2023/02/07 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"

مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية

ارتدادية شعر بها سكان ⁧ حلب واللاذقية

وحمص.

هذا وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا

وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف

من هزات ار

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