2023/02/07 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز

على مضيفه فريق نادي القاسم، مساء اليوم

الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري

العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة

والنصف عصر اليوم على ملع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء.. الشرطة يحقق الفوز على القاسم بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء.. الشرطة يحقق الفوز على القاسم بالدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).