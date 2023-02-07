2023/02/07 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا وسوريا فجر الاثنين وأطبق آلاف المباني على ساكنيها، ما أودى بحياة الآلاف، يتساءل البعض عن سبب عدم التبنؤ بالكارثة قبل حدوثها في ظل وجود عشرات من المعاهد المتخصصة في مراقبة ورصد الهزات الأرضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (750 ألف وفاة في عقدين.. هل يمكن التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (750 ألف وفاة في عقدين.. هل يمكن التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).