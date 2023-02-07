2023/02/07 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد السعودي.© ا ف ب/ارشيف ليندزي بارنابي اكرا (أ ف ب) – عُثر على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن خمسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على اللاعب الدولي الغاني أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على اللاعب الدولي الغاني أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).