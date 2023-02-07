شاهد بالفيديو.. عن ماذا يبحث الأشخاص بعد انتشالهم من تحت الأنقاض ؟

2023/02/07 | 20:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v7McITviPbM

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