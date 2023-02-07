مواجهة بالدوري العراقي تتحول إلى حلبة ملاكمة: اشتباكات وتبادل لكمات

2023/02/07 | 20:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الشرطة حصد لقب الدوري العراقي في الموسم الماضي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

شهدت مواجهة الشرطة ومضيفه نادي القاسم، الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي، بالجولة الـ15 من عمر الدوري العراقي الممتاز، أحداثاً مؤسفة في الشوط الأول للمباراة.

وفي الحصة الأولى، دخل لاعبو الفريقين والجهاز الفني في اشتباك عنيف بالأيدي، أوقف الحكم على أثره المواجهة لبضع دقائق، قبل أن يقرر استئنافها من جديد.

وبدأت القصة بعد احتكاك جاء إثر كرة مشتركة بين لاعبين من الفريقين، لتدخل مجموعة من اللاعبين ومن بعدهم أعضاء الجهازين الفني والإداري في اشتباك عنيف شهد تبادلاً للكمات، قبل أن يقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الحمراء بوجه علي عبد الجبار، مدرب نادي القاسم.

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ويحتل نادي الشرطة، حامل اللقب، المركز السادس برصيد 26 نقطة (قبل انتهاء مواجهة القاسم)، فيما يحتل الأخير المركز السادس عشر، برصيد 13 نقطة.

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