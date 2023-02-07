2023/02/07 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الثلاثاء، دعم قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتخفيض سعر الدولار.

ووصف السامرائي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، قرار تخفيض الدولار بأنه "خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة"، معتبرا انه "سيكون له اثر واضح في حياة العراقيين"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي: قرار تخفيض الدولار سيعزز ثقة المواطن بالدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي: قرار تخفيض الدولار سيعزز ثقة المواطن بالدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).