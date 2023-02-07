الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 6 إرهابيين في الأنبار وسامراء

2023/02/07 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من الإطاحة بـ 6 إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لـ (استخبارات وأمن) عمليات الجزيرة وسامراء والفرقة السابعة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء عنة والرمادي وهيت وسامراء".

وأضافت أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

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