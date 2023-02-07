2023/02/07 | 20:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jF2kqy8bA4k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. عفرين وجنديرس منكوبتان ولا فرق إغاثية وإنقاذ فيهما) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. عفرين وجنديرس منكوبتان ولا فرق إغاثية وإنقاذ فيهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).