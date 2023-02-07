البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الخميس المقبل

2023/02/07 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، الثلاثاء، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة والمقررة الخميس.

وتضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين.

ادناه جدول الاعمال:-

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