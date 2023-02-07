2023/02/07 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، الثلاثاء، بزيادة نسبة إقليم كردستان من الموازنة، مبينا ان الإقليم يشكل 14% من سكان العراق.وقالت معروف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، انه ” استمرارا للمتابعات الخاصة بالحقوق والاستحقاقات الخاصة بإقليم كردستان في إطار العراق الاتحادي وفقا للعدد المخمن لسكان إقليم كردستان ونسبتهم 14 % إلى المجموع الكلي لسكان العراق “.وأضافت أن ” مشروع القانون يحدد الميزانيات المحلية حسب الكثافة السكانية وفق تقديرات وزارة التخطيط، وأشارت الى ان ” غبن يتعرض له الإقليم منذ عدة سنوات باحتساب حصته بما مقداره 12.6% من المجموع الكلي.وتابعت أنه ” لم يجري اي احصاء رسمي منذ ما يقارب 20 عاما “.

التالي

منذ دقيقة واحدة

البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الخميس المقبل

منذ 25 دقيقة

الاتحاد يبعد كرة المفاوضات حول الموازنة عن الملعب الكردي

منذ 59 دقيقة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني

منذ ساعة واحدة

السوداني: نافذة بيع العملة نقطة سوداء في تاريخ المصارف

منذ 3 ساعات

مستشار السوداني: موازنة 2023 ستعتمد سعر صرف 1300 دينار للدولار الواحد

منذ 4 ساعات

مستشار السوداني يعلن عن حزمة جديدة من عملية إصلاح الاقتصاد

منذ 4 ساعات

نائب: الخلافات الكردية تسببت بتأخر ارسال موازنة العام الحالي

منذ 4 ساعات

بعد تعديل سعر الصرف..



مستشار السوداني: تحقيقاً لاقتصاد واعد

منذ 5 ساعات

البرلمان يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمساعدة الشعبين السوري والتركي

منذ 5 ساعات

مجلس النواب يرفع جلسته

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية كردية: نتعرض للغبن بشأن حصتنا من الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية كردية: نتعرض للغبن بشأن حصتنا من الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).