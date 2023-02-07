2023/02/07 | 21:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 85L6eYLK8rM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق فتح ممرا جويا مع سوريا وتركيا لإرسال مساعدات غذائية وإغاثية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق فتح ممرا جويا مع سوريا وتركيا لإرسال مساعدات غذائية وإغاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).