2023/02/07 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 فبراير، 2023 بغداد/المسلة:Edit عدنان ابو زيد طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مشروع الوطنية...

ظهرت المقالة ما يريد الحكيم لـ الشيعة: (وطنية) أم (تعايشية) أولاً على المسلة.

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