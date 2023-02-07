ثنائية الزمن والنخب: برؤية شعبان

2023/02/07 | 21:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري أبحر المفكر العربي عبد الحسين شعبان عبر رحلة مضنية جال خلالها في تضاريس وسير 48 شخصية سياسية وفكرية وثقافية واجتماعية عربية، كان لها دور في صنع القرار...أكمل القراءة ←

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