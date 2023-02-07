خصصت مبالغ ماليه الى 4 محافظات لغرض المناسبات الدينية.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية لهذا الاسبوع

2023/02/07 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم

الثلاثاء، إرسال مواد إغاثية وتموينية

وصحية بقيمة ثلاثة مليارات دينار

لسوريا وتركيا، ضمن الجهود الدولية

لدعم البلدين المنكوبين، وفيما وافق

على تسديد مستحقات فلاحي إقليم

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