2023/02/07 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على 7 مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 مطلوبين للقضاء في ميسان المركز الخبري الوطني.

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