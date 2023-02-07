2023/02/07 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على 7 مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة، […]
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وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة، […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 مطلوبين للقضاء في ميسان المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 مطلوبين للقضاء في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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