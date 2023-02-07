2023/02/07 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط مسؤول في شعبة زراعة العمارة، على خلفيَّة تنظيم معاملات تجهيز أسمدة غير أصوليَّة والاستيلاء على مبالغها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهمة الاختلاس.. النزاهة تضبط مدير شعبة زراعة العمارة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهمة الاختلاس.. النزاهة تضبط مدير شعبة زراعة العمارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).