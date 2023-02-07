بقضايا مختلفة .. القبض على 14 متهما في بغداد

2023/02/07 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 14 متهما بقضايا مختلفة في بغداد.

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